В Васильевском районе спасатели установили дополнительный пост (фото)

В акватории Каховского водохранилища (Васильевский район) спасатели развернули временный пост. Это сделано для того, чтобы упредить несчастные случаи — лед на Каховке слишком тонкий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Известно, что на водохранилище участились трагические случаи. Теперь спасатели дежурят в акватории Каховки, чтобы предотвратить подобные ситуации. Решение о дополнительном посте принимало руководство Главного управления ГСЧС Запорожской области.

Спасатели «вооружены» катером на воздушной подушке МАРС-700 — его временно «отдали» Васильевскому району — а также пунктом обогрева, обустроенным на базе автомобиля ГАЗ-66.

По состоянию на 1 февраля, толщина льда в Каховском водохранилище не превышает десяти сантиметров. Спасатели предупреждают: минимальная глубина «промерзания» воды для безопасных прогулок по льду — семь сантиметров. Если хотите устроить каток — не менее 10-12 сантиметров.

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