В Орехове локомотив сбил 15-летнюю девочку

31 января, около двух часов дня в районе станции «Ореховская» (г. Орехов Пологовского района) локомотив, маневрируя, зацепил 15-летнюю девочку.
Об этом сообщает пресс-службы Нацполиции Запорожской области и Запорожского областного центра экстренной медпомощи
В результате ДТП подросток получил серьезные увечья: открытую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, закрытую травмы шейного отдела позвоночника — и был госпитализирован. Сначала девочку отвезли в местную больницу, а после — в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы.
В полиции говорят: девочка переходила ж/д пути в неположенном месте.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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