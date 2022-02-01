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В Орехове локомотив сбил 15-летнюю девочку

Автор:   /  01.02.2022

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31 января, около двух часов дня в районе станции «Ореховская» (г. Орехов Пологовского района) локомотив, маневрируя, зацепил 15-летнюю девочку. 

Об этом сообщает пресс-службы Нацполиции Запорожской области и Запорожского областного центра экстренной медпомощи

В результате ДТП подросток получил серьезные увечья: открытую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, закрытую травмы шейного отдела позвоночника — и был госпитализирован. Сначала девочку отвезли в местную больницу, а после — в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы.

В полиции говорят: девочка переходила ж/д пути в неположенном месте.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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