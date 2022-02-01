В Запорожье сотрудники «Вельтума» сливали бензин на продажу — активист «спалил» (видео)

В субботу, 29 января один из запорожских активистов провел «сеанс разоблачения» — он уличил сотрудников «Вельтум-Запорожье» в воровстве топлива. Топливо сливалось напрямую с мусоровоза.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает «Вельтум-Запорожье».

Отримали принеприємніше відео про наших робітників. Дякуючи пильності громадського діяча, ми маємо зафіксований факт зливу палива зі сміттєвозу.

В «Вельтуме» говорят, что, конечно, плохо, что сор из избы вынесли, но зато теперь, дескать, знаем своих героев в лицо.

Нажаль, ситуація вийшла за межі підприємства, але тепер ми знаємо нечесних робітників в обличчя. Надалі вся інформація буде передана до п оліції Запорізької області . Обурює, що наш робітник не тільки зухвало краде паливо, але і намагається домовитися, щоб це відео не потрапило до нас.

О результате полицейской проверки мы обязательно сообщим читателям.

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