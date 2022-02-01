Под Запорожьем электромонтер упал с высоты девяти метров

31 января в пгт Матвеевка Запорожского района с высоты примерно девяти метров упал электромонтер.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медпомощи.
Мужчина получил серьезные травмы — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы 2-4 ребер справа, правого плеча и предплечья, закрытые травмы грудной клетки, живота. Пострадавшего срочно госпитализировали.
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