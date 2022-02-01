Covid-19 в Запорожской области: 189 436 заболевших, 834 за сутки, 10 умерли

На утро 1 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 189 436 заболевшим (834 за сутки, 357 — в Запорожье). 178 595 выздоровели (96 за сутки), 5517 умерли (10 за сутки).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 12 947 детей и 6516 медиков. Вакцинированы 608 484 человека (2335 за сутки).

В Украине на 1 февраля — 4 095 263 заболевших (30 768 за сутки). 100 395 скончались (192 за сутки), 3 631 580 — выздоровели (8835 за сутки). Вакцинированы 15 347 951 человек.

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