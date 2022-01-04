Аэропорт Запорожья в 2021 году в два раза нарастил пассажиропоток

Запорожский аэропорт в 2021 года «перевез» чуть более 600 тысяч пассажиров.

Об этом пишет пресс-служба КП «Международный аэропорт «Запорожье».

Эти цифры – почти вдвое превышают число пассажиров 2020-го – тогда, в первый год карантина услугами аэропорта воспользовались 326 тысяч пассажиров. Справедливости ради отметим, что в 2019-м, когда коронавируса еще не было пассажиропоток составил 434 тысячи пассажиров.

В пресс-службе также отметили: в 2021 году были открыто множество новых направлений: Батуми, Бодрум, Бургас, Вена, Будапешт, Львов, Тиват.

Рассказали и о четырех перронных автобусах – их также приобрели в минувшем году.

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