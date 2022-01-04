В Запорожье, на Хортице, неправильно установленный фейерверк «выстрелил» девушке в лицо (видео)

В ночь на 1 января на Кургане единства случилось ЧП — двое «запускателей» фейерверков его как следует не закрепили — он свалился на бок и один из зарядов выстрелил девушке в лицо.

Об этом сообщает паблик «ridne.zp».

Ну какой-же Новый год без приключений? Вчера на Кургане Единства, два бухих организма не закрепили как следует свой салют, поэтому после пары выстрелов их установку повалило на бок и она начала хаотично стрелять. Как итог: попадание одного заряда в лицо девушке.

Благо, рядом дежурили полицейские — которые и оказали пострадавшей первую помощь. О тяжести травм не сообщается.

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