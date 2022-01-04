На новый год в Запорожье пожар унес жизнь человека (фото)

31 декабря, около половины одиннадцатого вечера в одной из квартир пятиэтажки на улице Патриотической (Возесеновский район) случился пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Жители пострадавшего подъезда «эвакуировались» на улицу еще до приезда пожарных.

К сожалению, во время пожара погиб 57-летний владелец квартиры.

Чтобы полностью совпадать с огнем, спасателям понадобилось почти два часа.

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