На новый год в Запорожье пожар унес жизнь человека (фото)

31 декабря, около половины одиннадцатого вечера в одной из квартир пятиэтажки на улице Патриотической (Возесеновский район) случился пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
Жители пострадавшего подъезда «эвакуировались» на улицу еще до приезда пожарных.
К сожалению, во время пожара погиб 57-летний владелец квартиры.
Чтобы полностью совпадать с огнем, спасателям понадобилось почти два часа.
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