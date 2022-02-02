В Запорожье — ДТП с маршруткой: пешеходу оторвало ногу

Вечером 1 февраля на проспекте Соборном маршрутное такси сбило пешехода.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медпомощи.
В результате ДТП 45-летний пешеход серьезно пострадал: травматическая ампутация нижней трети левой голени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья, травмы грудной клетки и живота. Пострадавшего срочно доставили в больницу.
36-летний водитель маршрутки пояснил, что пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте. Как сообщает полиция, у водителя — открытый перелом ноги.
Возбуждено уголовное дело.
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