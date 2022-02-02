В Бердянске СБУ задержало банду «черных риелторов»

В Бердянске задержали четырех «черных риелторов», которые завладевали квартирами доверчивых жителей курортного города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Преступную схему, как считает следствие, организовали четверо жителей Бердянска, среди которых был и сотрудник полиции.

Черные риелторы подыскивали подходящие «кандидатуры» 0 пенсионеров, лиц с алко- и наркотической зависимости — а после требовали у жертвы отказаться от прав на жилье.

Если владелец жилья отказывали, его начинали, что называется, «прессовать» — говоря официальным языком, оказывать на него физическое и психологическое давления. Если и это не срабатывало — похищали своих жертв. А если были соответствующие «показания» — могли упрятать на принудительное лечение: либо в нарко-, либо в туберкулезный диспансер.

Всего Службе безопасности Украины известно о пяти случаях «отжима» недвижимости на общую сумму в миллион гривен.

Кроме СБУ, в разоблачении «жилищной ОПГ» принимали участие сотрудники Национальной полиции и территориального Управления ГБР в Мелитополе.

Всем задержанным сообщено о подозрении — уголовное дело возбуждено сразу по пяти статьям уголовного кодекса. Черным риелторам грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Также силовики работают над тем, чтобы вернуть бердянцам украденную у них недвижимость.

Новости по теме

В Мелитополе разоблачили аферистов, пытавшихся украсть чужую квартиру