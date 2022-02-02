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В Запорожье судили мужчину: хотел продать ребенка

Автор:   /  02.02.2022

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Орджоникидзевский районный суд приговорил мужчину, который вместе с женой хотел продать своего младенца (на фото), к пяти годам лишения свободы, заменив реальный срок тремя годами испытательного срока.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным суда, родители в апреле 2017 года решили продать еще нерожденного младенца. С помощью соцсетей пара разыскала женщину, готовую купить ребенка. За ребенка родители просили семь тысяч долларов. После того, как «стороны» договорились, пара переехала из Киева в Запорожье, где ребенок и родился. После выписки из роддома мама передала ребенка женщине, а взамен получила деньги. После этого сотрудники полиции супругов задержали. «Покупательница» сказала, что родители, продав младенца, хотели купить дом. Женщина обратилась с заявлением о преступлении в полицию.

Мужчина на суде говорил, что возражал против продажи ребенка — и предлагал своей супруге оставить его себе. Однако женщина сказала, что девочка может родиться с другим цветом кожи.

Суд признал отца виновным, и назначил ему наказание — пять лет лишения свободы без конфискации имущества. Реальный срок был заменен тремя годами испытательного срока. Хотя ранее, в 2017 году (именно тогда и задержали горе-родителей) говорили, что подозреваемому грозит от восьми до 15 лет колонии.

 

История вопроса

«24 летняя женщина и ее 23 летний летний муж, были задержаны полицией Запорожья в мае 2017 года во время получение пачки долларов в обмен на продажу собственной дочери, появившейся на свет 11 мая. Перед этим неудачливые работорговцы, не желая воспитывать и содержать нежеланного и нелюбимого ребёнка, заранее подыскивали, кому бы продать ещё нерождённую дочь. Думая, что они нашли потенциального покупателя, они вышли на человека, который сообщил о готовящемся преступлении в полицию и таким образом преступление было предупреждено. Теперь им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за организацию торговли людьми в соответствии с пунктом 3, ст. 149 Криминального Кодекса Украины — «Торговля людьми», — сообщал на своей странице в соцсетях советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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