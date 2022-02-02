В Мелитополе за рулем умер водитель маршрутки (фото)

2 февраля в Мелитополе, на улице Героев Украины водителю маршрутного такси стало плохо за рулем. Увы, спасти его не удалось.

Как сообщают местные СМИ, водителю стало плохо с сердцем после скандала с велосипедистом. Мужчина успел остановить маршрутку в парковочном кармане и принять таблетку.



«Водителя звали Геннадий Павлович. Ему было 65 лет. На фирме ООО «Виктор Транс» (фирма, обслуживающая маршрут №3) мужчина работал без малого месяц. На здоровье никогда не жаловался. Виктор Владимирович также добавил, что спровоцировать смерть водителя мог велосипедист, который не пропустил маршрутку при повороте на светофоре, и зацепил колесом бампер. У водителя с велосипедистом произошла, скорей всего, острая словесная перепалка. Водитель выходил из маршрутки и разговаривал с велосипедистом», — сообщает сайт «РИА-Мелитополь».

Была вызвана скорая помощь, однако реанимировать водителя медики не смогли — скорее всего, у мужчины оторвался тромб.

Ожидается официальный комментарий полиции. Следите за обновлениями!

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