Запорожье: «Искра» подписала мировое соглашение с Минобороны

Казенное предприятие НПК «Искра» и Министерство обороны Украины подписали мировое соглашения. Также на «Искре» отчитались о полном погашении задолженности по зарплате.
Об этом сообщает официальный сайт ГП «Укроборонпром».
В начале этого года совместными усилиями Министерства обороны Украины, ДК «Укроборонпром» и КП «НПК «Искра» был разработан и внедрен антикризисный план по ситуации, сложившейся на предприятии. Одно из важнейших этапов плана — мирового соглашение между Минобороны и предприятием. Оно позволяет продолжить работу над контрактами и обеспечить выплату зарплаты. Мировое соглашение было подписано 31 января. Задолженность по заработной плате на «Искре» было погашена 1 февраля.
Таким образом, Министерство обороны Украины и КП НПК «Искра» мирно урегулировали спор: сроки поставки продукции по государственному контракту были согласованы — как и штрафные санкции в случае невыполнения «Искрой» своих обязательств.
Укроборонпром наголошує, що розробка високотехнологічного та надійного обладнання для потреб Збройних сил України є найвищим пріоритетом діяльності Концерну, а КП «НВК «Іскра» – одним із провідних його виробників. Зазначене підприємство є одним із лідерів українського ОПК. НВК «Іскра» виготовляє засоби радіоелектронної боротьби, радари кругового огляду, контрбатарейні та багатофункціональні радари, а також виконує низку контрактів в інтересах Збройних сил України.
История вопроса
- В январе-2022 СМИ написали о конфликте между Министерством обороны и НПК «Искра». Из-за отказа Министерства обороны от всех заказов, писали журналисты, «Искра» прекращает свою деятельность. В свою очередь, в Министерстве обороны эту информацию опровергают. И сообщают: «Искра» очень важна в вопросе обороноспособности страны, однако работать с предприятием в ведомстве намерены лишь при условии неукоснительного соблюдения законодательства и выполнения предприятием своих обязательств по действующим контрактам. Однако в августе-октябре 2021 года по одному из контрактов вышла очередная «просрочка». Соответственно, возникла дебиторская задолженность в размере более 58 миллионов гривен. В таких условиях, как сообщают в Минобороны, дальнейшее перечисление авансов государством невозможно
- Спустя несколько дней «Укроборонпром» начал проверку по факту невыполнения контрактов НПК «Искра». Комиссию возглавил заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по вопросам производства Игорь Фоменко. Тем временем запорожские СМИ писали, что работники предприятия уже два месяца не получают зарплату, а руководство не предоставляет подчиненным никакой официальной информации