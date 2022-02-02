Запорожье: «Искра» подписала мировое соглашение с Минобороны

Казенное предприятие НПК «Искра» и Министерство обороны Украины подписали мировое соглашения. Также на «Искре» отчитались о полном погашении задолженности по зарплате.

Об этом сообщает официальный сайт ГП «Укроборонпром».

В начале этого года совместными усилиями Министерства обороны Украины, ДК «Укроборонпром» и КП «НПК «Искра» был разработан и внедрен антикризисный план по ситуации, сложившейся на предприятии. Одно из важнейших этапов плана — мирового соглашение между Минобороны и предприятием. Оно позволяет продолжить работу над контрактами и обеспечить выплату зарплаты. Мировое соглашение было подписано 31 января. Задолженность по заработной плате на «Искре» было погашена 1 февраля.

Таким образом, Министерство обороны Украины и КП НПК «Искра» мирно урегулировали спор: сроки поставки продукции по государственному контракту были согласованы — как и штрафные санкции в случае невыполнения «Искрой» своих обязательств.

Укроборонпром наголошує, що розробка високотехнологічного та надійного обладнання для потреб Збройних сил України є найвищим пріоритетом діяльності Концерну, а КП «НВК «Іскра» – одним із провідних його виробників. Зазначене підприємство є одним із лідерів українського ОПК. НВК «Іскра» виготовляє засоби радіоелектронної боротьби, радари кругового огляду, контрбатарейні та багатофункціональні радари, а також виконує низку контрактів в інтересах Збройних сил України.

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