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В Бердянске на взятке в 20 тысяч гривен задержали директора школы — и года не проработал (фото)

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2 февраля в Бердянске на получении 20 тысяч гривен взятки был задержан директор местной школы №2. 

Как сообщают местные СМИ, директора школы, Юрия Клименченко (на нижнем фото) подозревают в вымогательстве денег с родителей учеников.

«Предварительно известно, что он требовал 20 тыс. грн. 2 февраля факт передачи денег зафиксировали правоохранители. На данный момент в кабинете директора работают сотрудники Бердянского районного отдела полиции. Решается вопрос о его задержании», — пишет сайт «ПроБердянск».

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Журналисты напоминают: господин Клименченко проработал в должности директора школы менее года.

 

Другие подробности СМИ пока неизвестны.

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