В Бердянске на взятке в 20 тысяч гривен задержали директора школы — и года не проработал (фото)

2 февраля в Бердянске на получении 20 тысяч гривен взятки был задержан директор местной школы №2.

Как сообщают местные СМИ, директора школы, Юрия Клименченко (на нижнем фото) подозревают в вымогательстве денег с родителей учеников.



«Предварительно известно, что он требовал 20 тыс. грн. 2 февраля факт передачи денег зафиксировали правоохранители. На данный момент в кабинете директора работают сотрудники Бердянского районного отдела полиции. Решается вопрос о его задержании», — пишет сайт «ПроБердянск».

Журналисты напоминают: господин Клименченко проработал в должности директора школы менее года.

Другие подробности СМИ пока неизвестны.

Новости по теме

В Запорожье за взятки будут судить двух доцентов «машинки» (фото)