Covid-19 в Запорожской области: 190 399 заболевших, 963 за сутки, 15 умерли

На утро 2 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 190 399 заболевшим (963 за сутки, 377 — в Запорожье). 178 647 выздоровели (52 за сутки), 5532 умерли (15 за сутки, семеро — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 13 231 ребенок и 6537 медиков. Вакцинированы 609 465 человек (3138 за сутки).

В Украине на 2 февраля — 4 130 277 заболевших (35 014 за сутки). 100 599 скончались (204 за сутки), 3 641 474 — выздоровели (9894 за сутки). Вакцинированы 15 364 681 человек.

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