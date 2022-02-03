В Запорожье созывают внеочередную сессию горсовета — будут выделять деньги для «взорванного» дома

4 февраля, в 11:00 состоится внеочередная сессия Запорожского горсовета. Основной вопрос — выделение средств для ремонта поврежденного взрывом дома №43 на улице Ивана Франко (Александровский район).

Распоряжение о созыве сессии подписал и.о.мэра Запорожья Анатолий Куртев, сообщает сайт Запорожского городского совета.

Для виконання робіт з відновлення пошкодженого вибухом будинку по вул. І. Франка, 43 планується внести зміни до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки.

Кроме этого, планируют перераспределить бюджетные средства для закупки медицинских товаров.

Буде перерозподілено зекономлені бюджетні кошти, які спрямують для закупівлю 139 шприцевих дозаторів (інфузоматів). Закупівля буде здійснена з огляду на зростання захворюваності на коронавірус.

Собираются и передать в постоянное использование Департаменту спорта, семьи и молодежи горсовета земельный участок на улице Космической (Коммунарский район), выделенный для строительства ледовой арены. Спортивный объект возводят в рамках программы Президента Украины «Велике будівництво».

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