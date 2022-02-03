В Запорожье задержали оптового «закладчика» (фото)

2 февраля во время обысков в жилье 36-летнего жителя улицы Электролизной (Вознесеновский район) полицейские обнаружили более полкилограмма наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Наркотик «растительного происхождения» (скорее всего, марихуана) был расфасован для дальнейшей «розничной продажи» в свертки и зип-пакеты. Было изъято более сотни таких «посылок». Также обнаружены электронные весы.

Подозреваемому грозит от шести до 10 лет лишения свободы.

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