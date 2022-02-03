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Covid-19 в Запорожской области: 191 442 заболевших, 1043 за сутки, 20 умерли

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На утро 3 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 191 442 заболевшим (1043 за сутки, 466 — в Запорожье). 178 693 выздоровели (46 за сутки), 5552 умерли (20 за сутки, семеро — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 13 454 ребенка и 6585 медиков. Вакцинированы 610 327 человек (2757 за сутки).

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В Украине на 3 февраля — 4 169 897 заболевших (39 620 за сутки). 100 809 скончались (210 за сутки), 3 650 854 — выздоровели (9380 за сутки). Вакцинированы 15 396 723 человека.

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