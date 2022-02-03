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Под Запорожьем «стрельнула» шина грузовика — двое пострадали

Автор:   /  03.02.2022

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2 февраля, около половины второго дня в пгт Каменное Запорожского района взорвалось колесо грузового авто, которое демонтировали двое. 

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медпомощи.

В результате 35-летний и 36-летний мужчины пострадали. У первого выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану лобного участка головы, у второго — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки и травму живота.

Оба пострадавших госпитализированы.

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