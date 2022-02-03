В больнице Запорожья открыли госпитальное отделение для ветеранов (фото)

3 февраля в Запорожской областной больнице областное начальство во главе с председателем Запорожской ОГА Александром Старухом открыл отремонтированное госпитальное отделение. На базе отделения медицинскую помощь смогут получить инвалиды и ветераны войны, воины-афганцы, участники боевых действий, дети войны, имеющие 1-ю или 2-ю группы инвалидности.

Об этом сообщает официальный сайт Запорожской ОГА.

Ремонт обошелся в 5,5 миллиона гривен: три миллиона выделили из областного два с половиной миллиона — из местного бюджета. За эти деньги заменили инженерные сети, провели отделочные работы стен и потолков, полностью «обновили» напольные покрытия, электропроводку и электроприборы, сети приборов отопления, водопровода, канализации, сантехнику.

Всего в отделении — десять палат, готовых одновременно принять 25 пациентов.

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