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В Васильевском районе у подорвавшего себя гранатой мужчины нашли арсенал оружия (фото)

Автор:   /  04.01.2022

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3 января, около девяти часов вечера в Днепрорудном Васильевского района в одной из арендованных квартир взорвалась граната. 

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Выяснилось, что 51-летний местный житель разбирал запал гранаты Ф-1 — в результате боеприпас взорвался. Последствия  — плачевны: ампутация левой кисти, рваные раны груди, живота, рук и ног. Пострадавшего срочно госпитализировали.

Также в квартире находилась жена пострадавшего. Она травм не получила.

В «пострадавшей» квартире взрывотехники обнаружили целый арсенал оружия: более 170 патронов разного калибра, две гранаты РГД — одну с запалом, одну — без, барабан с патронами калибра 7,62 мм, три штык-ножа и винтовку Мосина.

Собственник арсенала пояснил полицейским, что «коллекцию» собирал длительное время — в поле, дескать, выкапывал, а потом в квартиру тащил.

По факту хранения оружия в полиции возбудили уголовное дело.

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