В Васильевском районе у подорвавшего себя гранатой мужчины нашли арсенал оружия (фото)

3 января, около девяти часов вечера в Днепрорудном Васильевского района в одной из арендованных квартир взорвалась граната.
Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Выяснилось, что 51-летний местный житель разбирал запал гранаты Ф-1 — в результате боеприпас взорвался. Последствия — плачевны: ампутация левой кисти, рваные раны груди, живота, рук и ног. Пострадавшего срочно госпитализировали.
Также в квартире находилась жена пострадавшего. Она травм не получила.
В «пострадавшей» квартире взрывотехники обнаружили целый арсенал оружия: более 170 патронов разного калибра, две гранаты РГД — одну с запалом, одну — без, барабан с патронами калибра 7,62 мм, три штык-ножа и винтовку Мосина.
Собственник арсенала пояснил полицейским, что «коллекцию» собирал длительное время — в поле, дескать, выкапывал, а потом в квартиру тащил.
По факту хранения оружия в полиции возбудили уголовное дело.
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