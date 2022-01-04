В Токмаке полицейские массово пишут рапорты об увольнении (фото)

В Токмакском отделении полиции (Пологовский район) почти все сотрудники написали заявления об увольнении.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщила народный депутат Украины Юлия Яцык.

В Токмакском отделении сотрудники полиции массово написали рапорта об увольнении! 95% личного состава, 30 рапортов!

Основные причины такого шага: отсутствие положенных законом доплат, искажение фактов работы сотрудников полиции «публичными лицами», а также давление со стороны руководства областной полиции.

Почему у нас в области такие хорошие показатели работы ГУ НП области? Да все потому, что «контрольные» преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией. И происходит это не случайно, а по указанию конкретных должностных лиц ГУ НП (чтобы не портить статистику нераскрытыми «висяками»), а когда событие приобретает общественный резонанс, руководство ГУНП находит «крайних» и увольняет их с позором.

Согласно официальным данным, пишет Юлия Яцык, в Запорожской области раскрывается более 70% преступлений, что явно превышает реальные показатели. Не в последнюю очередь — из-за «особенностей» их регистрации по-запорожски.

Официальной реакции полиции Запорожской области на это заявление пока не последовало.

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