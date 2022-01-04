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В Запорожье бродячие собаки напали на ребенка (видео)

Автор:   /  04.01.2022

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На улице Центральной (Шевченковский район) стая бездомных собак напала на 11-летнего мальчика. Одна из них укусила ребенка за ногу. 

Об этом сообщается в сюжете «Телеканала Z».

На мальчика четыре собаки напали во дворе многоэтажки. Одна из них, самая крупная, укусила ребенка за ногу.

В больнице пострадавшего привили от бешенства, а также поведали родителям, что Антон (так зовут мальчика) — уже четвертый пострадавший от укусов бездомных собак.

Родителям пришлось покупать ребенку газовый баллончик и электрошокер для самозащиты. А местные жители жалуются — на улице проживает около трех десятков бездомных псов.

В КП «Бытовик», которое и призвано заниматься отловом/стерилизацией беспризорных котов и собак, поведали: ранее всех бездомных собак стерилизовали. Но их пришлось выпустить — в городе нет приюта для бездомных животных.

Родители Антона решили обратиться в полицию.

Z-City будет внимательно следить за развитием ситуации.

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