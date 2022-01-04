Что это было: в Васильевке мама с двумя детьми попортила главную елку райцентра (видео)

1 января в Васильевке женщина с двумя детьми неожиданно оказалась в центре «вандального» мини-скандала.

Видео появилось на странице Васильевской территориальной громады в соцсетях.

Гражданка с детьми сначала проследовала мимо елки, но потом, раздумав, вернулась — и вырвала несколько веток. После этого она повесила ветки на ограждение и ушла.

В комментариях люди, не стесняясь в выражениях, костерят «героиню дня», а заодно надеются, что этим случаем займется полиция.

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