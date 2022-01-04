Covid-19 в Запорожской области: 182 428 заболевших, 30 за сутки, 15 умерли

На утро 4 января диагноз «коронавирус» поставлен 182 428 заболевшим (30 за сутки, 25 — в Запорожье). 175 505 выздоровели (128 за сутки), 5290 умерли (15 за сутки, 11 — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 615 детей и 6320 медиков. Вакцинированы 581 503 человека (1579 за сутки).

В Украине на 4 января — 3 678 088 заболевших (1746 за сутки). 96 436 скончались (135 за сутки), 3 483 354 — выздоровели (3629 за сутки). Вакцинированы 14 721 820 человек.