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В Мелитопольском районе угарным газом отравились семеро

Автор:   /  04.02.2022

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3 февраля в селе Переможное Мелитопольского района угарным газом отравились семеро — из них четверо детей.

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медпомощи.

Кроме трех взрослых — двух мужчин и женщин — пострадали четыре девочки (две 14-летних, одна 12-летняя, а также трехмесячный младенец).

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а после — госпитализировали.

Причиной ЧП, вероятнее всего, стало неисправное печное отопление.

 

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