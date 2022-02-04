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В Бердянске интернет-аферисты «развели» двух местных жителей на 53 тысячи гривен

Автор:   /  04.02.2022

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В Бердянске двое — молодая женщина и пенсионер — стали жертвами интернет-мошенников. В общей сложности они отдали аферистам 53 тысячи гривен. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Бердянский районный отдел полиции.

28-летней жительнице курортного города с неизвестного номера пришло сообщение со ссылкой на переход в интернет-банкинг. Женщина решила перейти по ссылке — более, того «подтвердила» вход, введя секретные данные банковской карточки. После этого со счета в неизвестном направлении исчезли 23 тысячи гривен.

Что касается 73-летнего бердянца, то он купил по объявлению лекарства — деньги он перечислил на указанный банковский счет. Вскоре мужчина получил посылку. Однако спустя некоторое время пенсионеру позвонили и сообщили, что приобретенные им лекарства некачественные. Их предложили отправить назад за свой счет и пообещали компенсацию. А еще — незнакомцы согласились — за дополнительные деньги, разумеется — провести экспертизу лекарств, и, если их низкое качество подтвердится, обменять их на качественные, либо вернуть деньги.

Пожилой житель Бердянска согласился на такое предложение — и перевел на банковский счет второй «транш». Всего доверчивый пенсионер лишился 30 тысяч гривен.

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