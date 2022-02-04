В Запорожье скончался ветеран войны — президентский стипендиат

В Запорожье скончался ветеран второй мировой войны Николай Шалтышев. Он несколько дней не дожил до своего 98-летия.
Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Коммунарская райадминистрация Запорожья.
Известно, что Николай Шалтышев в свое время был удостоен пожизненной государственной стипендии Президента Украины.
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району з глибоким сумом сповіщає про смерть Шалтишова Миколи Миколайовича, учасника бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, одного з небагатьох, кому призначена довічна державна стипендія Президента України (Указ Президента України №292/2020).
Николай Николаевич — обладатель многих орденов и медалей.
За свої бойові подвиги Микола Миколайович був нагороджений орденами Вітчизняної війни I ступеня, Червоної Зірки, Слави III ступеня, медалями «За оборону Кавказу», «За Відвагу», «За бойові заслуги», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941- 1945 рр.»,«За перемогу над Японією».
Многие годы своей жизни Николай Шалтышев отдал работе на заводе «Радиоприбор»
Редакция Z-City выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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