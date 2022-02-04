В Запорожье скончался ветеран войны — президентский стипендиат

В Запорожье скончался ветеран второй мировой войны Николай Шалтышев. Он несколько дней не дожил до своего 98-летия.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Коммунарская райадминистрация Запорожья.

Известно, что Николай Шалтышев в свое время был удостоен пожизненной государственной стипендии Президента Украины.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району з глибоким сумом сповіщає про смерть Шалтишова Миколи Миколайовича, учасника бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, одного з небагатьох, кому призначена довічна державна стипендія Президента України (Указ Президента України №292/2020).

Николай Николаевич — обладатель многих орденов и медалей.