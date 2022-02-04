В Энергодаре рецидивист разбил стекла в шести авто (фото)

3 февраля, около десяти утра в Энергодаре, на улице Курчатова неизвестный мужчина разбил лобовые стекла шести авто.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

На место выехали руководство местного отдела полиции, следственно-оперативная группа и работники криминальной полиции. Неподалеку полицейские заметили мужчину с молотком — он пытался удрать, но был задержан. Причем, начальством. Молоток изъяли.

Його (подозреваемого — авт.) затримали т.в.о начальника відділення поліції Дмитро Клименко та начальник кадрового забезпечення підрозділу Сергій Касай.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за заведомо неправдивое сообщение о минировании.

По статье «Хулиганство» возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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