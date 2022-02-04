Covid-19 в Запорожской области: 192 502 заболевших, 1060 за сутки, 20 умерли

На утро 4 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 192 502 заболевшим (1060 за сутки, 545 — в Запорожье). 178 934 выздоровели (241 за сутки), 5572 умерли (20 за сутки, 10 — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 13 633 ребенка и 6617 медиков. Вакцинированы 611 375 человек (3308 за сутки).

В Украине на 4 февраля — 4 213 675 заболевших (43 778 за сутки). 100 983 скончались (174 за сутки), 3 660 351 — выздоровели (9497 за сутки). Вакцинированы 15 431 277 человек.

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