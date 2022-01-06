В Запорожье за два дня поезда лишили жизни двух людей (фото)

4 и 5 января в Запорожье под колесами поезда погибли два пенсионера.
Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медпомощи.
Так, 4 января на 1103 километре Приднепровской железной дороги — между станциями «Запорожье-1» и «Запорожье грузовое» поезд «Новоалексеевка-Львов» сбил 78-летнюю женщину, которая переходила ж/д пути в неустановленном месте. А 5 января неподалеку от станции «Днепрострой» при аналогичных обстоятельствах другой поезд сбил 75-летнего мужчину.
В обоих случаях травмы, полученные пешеходами, оказались несовместимы с жизнью.
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