Массовое увольнение полицейских в Токмаке: областное начальство опровергает, депутат подтверждает (видео)

В полиции Запорожской области категорически опровергают факт массового написания рапортов на увольнение сотрудниками Токмакского отдела полиции (отдел №3 Пологовского районного отдела полиции). И пеняют на дискредитацию служебной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Інформація щодо масового надання рапортів на звільнення поліцейськими відділу № 3 Пологівського районного відділу поліції – не відповідає дійсності. Навіть більше, ми фіксуємо штучне та планомірне просування неправдивої інформації з метою дискредитації службової діяльності поліцейських підрозділу, а також обласної поліції в цілому», — сообщается на официальном сайте Нацполиции Запорожской области.

Речь идет, как пишут на сайте полиции, о некотором неудовольствии полицейских Токмака существующим положением вещей, а вовсе не о массовом увольнении.

«31 грудня поліцейські, дійсно, заявили про певні невдоволення станом матеріально-технічного забезпечення та рівнем оплати за понаднормове несення служби. В ході спільного обговорення проблемних питань було вирішено через профспілкову організацію направити колективне звернення від поліцейських до депутатського корпусу, Кабінету Міністрів України, міністру МВС та Президенту України щодо покращення матеріально-технічного забезпечення працівників ОВС.

«Работники полиции несут службу в штатном режиме и остаются верными присяге», — резюмирует пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Отдельно упирают на то, что ни одного рапорта относительно увольнения в аппарат ГУ НП в Запорожской области не поступало.

Тем временем народный депутат Украины от Запорожской области Юлия Яцык, которая и распространила информацию о массовых увольнениях, настаивает на том, что рапорты были написаны. В доказательство она приводит видео, в котором глава Нацполиции Запорожской области Николай Лушпиенко прямым текстом говорит, что рапорты были, и он знает об их существовании — мало того, чуть не показывает их на камеру.

«Ці всі рапорта понаписували — скільки зараз, сорок чи тридцять вісім чоловік… По-перше, юридично неправильно підготовлений документ… Не спішіть звільняться, тому що, повірте мені, якщо ви думаєте, що десь хтось вас тримає чи чекає там, ви помиляєтесь», — слегка путано изъяснялся Николай Лушпиенко на встрече с полицейскими Токмака, имевшем место 31 декабря.

Юлия Яцык, в свою очередь, в комментарии Z-City говорит о том, что рапорт на увольнение не имеет какой-то установленной формы («форма из никем не установлена — на то он и рапорт»). И язвит по поводу «принадлежности» Николая Лушпиенко к запорожской полиции.

Лушпиенко, видимо, уже не представитель ГУ НП области… раз уж вручение ему рапортов не является их поступлением в ГУ НП

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