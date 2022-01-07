В Бердянске из «пневмата» расстряли автомобиль «Зеленхоза» (фото)

6 января, около десяти часов утра неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль УАЗ, принадлежащий «Зеленхозу».

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Бердянский районный отдел полиции.

Выстрелы прозвучали во время того, как работники КП трудились в районе перекрестка улиц Привокзальной и Шевченко.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место, изъяла доказательства. Следователи установили: стреляли из пневматического оружия, повреждена фара УАЗа.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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