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В Запорожье полиция вытащила из петли самоубийцу (фото)

Автор:   /  06.01.2022

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5 января на одной из спортивных площадок Хортицкого района пытался свести счеты с жизнью 22-летний местный житель.

Об этом пишет Управление полиции охраны Запорожской области.

На номер 102 позвонил местный житель: он сообщил, что на одном из столов стоит парень — без верхней одежды и с петлей на шее.

Полицейские оперативно прибыли на месте, и, несмотря на упорное сопротивление, включающее укусы, самоубийцу спасли и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что у парня — недостатки слуха и речи.

В отделение также пригласили маму и медиков.

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