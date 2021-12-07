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В Запорожье пьяный водитель грузовика, сдавая назад, помял две иномарки (фото)

Автор:   /  06.12.2021

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Вечером 5 декабря на улице Новокузнецкой (Хортицкий район) грузовик «Газель», сдавая назад, столкнулся с двумя легковыми авто — Opel Zafira и Hyundai Elantra.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области.

Прибывшие на место аварии полицейские узнали, что водитель в медицинской помощи не нуждается, а вот в «алкотесте» — очень даже: уж больно заметны были у 31-летнего мужчины признаки опьянения.

Прибор Drager показал 2,33 промилле алкоголя в крови, что выше нормы почти в 22 раза.

На виновника ДТП составили два админпротокола: за пьяную езду и за нарушение правил ПДД.

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