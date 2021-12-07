В запорожском сквере Пограничников установили «Железный трон Востока» (фото)

В сквере Пограничников (Александровский район) установили необычный памятник — 700-килограммовый «Железный трон Востока», сделанный из боеприпасов и частей танка.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает инициатор акции, ветеран АТО, депутат Запорожского горсовета Валерий Прозапас.

«Залізний трон Сходу» тепер на постійній локації, стане елементом цілого меморіалу Захисникам України.

Напомним: «Железный трон Востока» весом более 700 килограмм был создан в 2016 году и является копией трона из популярного сериала «Игры престолов». Его основа, как пишут местные СМИ, — части танка, а «оформлен» памятник обломками боеприпасов, собранных волонтерами в зоне АТО.

В год изготовления трон продали на аукционе. Его, собственно, и приобрел Валерий Прозапас — за 150 тысяч гривен. За эти деньги были приобретены тепловизоры и автомобиль для военнослужащих. До недавнего времени памятник хранился в Запорожском областном краеведческом музее.

«Железный трон Востока», призванный напоминать украинцам о российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, станет частью мемориала, посвященного защитникам Украины. Конкурс на лучший его проект был проведен чиновниками еще в апреле 2021 года.

Установка трона посвящена 30-летию ВСУ.

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