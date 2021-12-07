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В Запорожье снесут еще три МАФа (фото)

Автор:   /  06.12.2021

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6 декабря коммунальщики в Вознесеновском районе «отрезали» от электросетей три незаконно установленных киоска. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Вознесеновской РГА Виталий Лысенко.

Киоски отключили от электричества специалисты КП «Запорожгорсвет». На этой неделе МАФы демонтируют и отвезут на временное хранение.

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Только за 2020-21 годах и только в Вознесеновском районе уже демонтированы 70 «подпольно» установленных киоска.

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