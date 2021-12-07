В Бердянске нетрезвый парень «разыграл» полицию рассказом об ограблении

6 декабря, около 3:00 в полицию Бердянска позвонил местный житель. Он сообщил, что около 15 минут назад его ограбили и избили на улице Франко.

Об этом на своей странице в соцсетях пишет Бердянское РУП.

Полицейские оперативно прибыли на место. «Ограбленный» — и явно нетрезвый — 24-летний парень сначала сказал, что его ограбили двое неизвестных, а после начал нести сущую околесицу и внятно назвать причины вызова полиции. Более того, позвонив на номер якобы похищенного телефона, оказалось, что тот находится в кармане парня.

На любителя нетрезвых розыгрышей составили админпротокол. Теперь ему придется заплатить штраф размером от 850 до 3400 гривен.

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