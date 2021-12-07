В Запорожской области школьница потащила отца в суд из-за Тик-Тока

Школьница из пгт Приазовское написала заявление в полицию на домашнее насилие в «исполнении» родного отца. Она вменяла родителю матерщину и угрозы.

Как пишут местные СМИ, полицейские составили в отношении мужчины административный протокол.

Весь сыр-бор разгорелся 10 октября — именно в тот день глава семейства сделал замечание своей дочке, которая вместо того, чтобы уроки делать, «залипала» в Тик-Ток на своем мобильном. Вероятно, в общении с девочкой и прозвучали угрозы вкупе с «непереводимыми идиоматическими выражениями».

Ребенок оказался не из робких — девочка послушала советы своей «коллеги» из соцсети — и обратилась в полицию и нажаловалась на отца.

Уже 11 октября мама с «героиней заметки» посетила психолога — там девочка повторно» настучала» на отца, сказав, что тот запретил ей всяческое «общение» с мобильным телефоном, включая игры, съемки видео и уже упомянутый Тик-Ток.

На заседании суда мама девочки сообщила: они вместе с мужем и дочкой посещают психолога. Также ребенку временно ограничили пользование интернетом.

«Приазовский районный суд, изучив материалы , не нашел в действиях мужчины состава административного правонарушения и закрыл дело», — пишет сайт «РИА-Мелитополь».

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