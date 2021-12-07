В Запорожье из терминала украли восемь тысяч гривен (фото)

5 декабря в одном из продуктовых магазинов на улице Олимпийской, что в Коммунарском районе, из терминала похитили несколько тысяч гривен — причем на глазах у персонала торговой точки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Полицейские установили: в магазин зашел мужчина с медицинской маской на лице. Он сказал, что, дескать, из сервисной службы и что они с напарником будут чинить терминал IBox, который находится в магазине.

Двое воришек срезали замок терминала и украли кассету купюроприемника, в котором, по словам владельца терминала, находились около восьми тысяч гривен.

Злоумышленники «засветились» на камерах видеонаблюдения — сейчас двое подозреваемых объявлены в розыск.

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