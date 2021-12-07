В Запорожье уволился еще один чиновник из «команды Буряка» — директор МФК «Металлург»

С должности директора МФК «Металлург» по согласию сторон уволился Максим Лупашко (на фото). Также муниципальный футбольный клуб покинула супруга Максима Владимировича Татьяна Лупашко, которая трудилась руководителем отдела кадров МФК.
Об этом сообщает официальный сайт МФК «Металлург».
«Дякуємо Вам за роки, проведені у клубі, багаторічну працю та неоціненний внесок у розвиток «Металурга». Від самого початку існування клубу Ви залишалися на чолі цього проекту, створювали гідні умови праці для футболістів і тренерів, а також усіх працівників комунального підприємства».
Известно, что Максим Лупашко работал в «Металлурге» со дня его основания в 2017 году. Также был директором стадиона «Славутич-Арена».
Напомним: в ноябре из Запорожского горсовета и «приближенных» КП замечен шквал увольнений чиновников из условной «команды Буряка»:
- в конце ноября свою должность покинул замглавы департамента архитектуры и градостроительства Павел Назаренко. Последнее время кресло директора департамента было вакантным — так что уволившийся чиновник фактически данным учреждением и руководил
- директора департамента здравоохранения Викторию Ушакову отстранили от выполнения служебных обязанностей в связи с проверкой — чиновницу подозревают в уничтожении документов. До этот профильный Министр обвинил госпожу Ушакову в плохой организации прививочной кампании против коронавируса
- из Запорожского горсовета уволился глава Департамента образования Станислав Романчук. В отношении него также начато служебное расследование.
- по соглашению сторон уволился и многолетний директор КП «Запорожэлектротранс» Юрий Папач
- свою должность покинул глава Департамента спорта, семьи и молодежи Павел Бланк
- в том же ноябре уволился многолетний советник мэра Запорожья Валерий Эделев
- 1 ноября приказом и.о. мэра Запорожья Анатолия Куртева был уволен директор КП МТМ (Телеканал Z) Дмитрий Великанов
Кроме этого, должность директора департамента культуры и туризма заняла одиозная запорожская «чиновница-кальянщица», участница нескольких скандалов Екатерина Симонова. Бывший руководитель департамента Сергей Билов «понижен» в должности и стал заместителем Симоновой.