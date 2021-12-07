В Запорожье уволился еще один чиновник из «команды Буряка» — директор МФК «Металлург»

С должности директора МФК «Металлург» по согласию сторон уволился Максим Лупашко (на фото). Также муниципальный футбольный клуб покинула супруга Максима Владимировича Татьяна Лупашко, которая трудилась руководителем отдела кадров МФК.

Об этом сообщает официальный сайт МФК «Металлург».

«Дякуємо Вам за роки, проведені у клубі, багаторічну працю та неоціненний внесок у розвиток «Металурга». Від самого початку існування клубу Ви залишалися на чолі цього проекту, створювали гідні умови праці для футболістів і тренерів, а також усіх працівників комунального підприємства».

Известно, что Максим Лупашко работал в «Металлурге» со дня его основания в 2017 году. Также был директором стадиона «Славутич-Арена».

Напомним: в ноябре из Запорожского горсовета и «приближенных» КП замечен шквал увольнений чиновников из условной «команды Буряка»: