Под Мелитополем «Таврия» влетела в дерево — двое погибших (фото)

6 февраля около девяти часов утра на автодороге Мелитополь-Новоазовск, в четырех километрах от села Новоивановка (Мелитопольский район) автомобиль ЗАЗ съехал в кювет, врезался в дерево и перевернулся.

Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС и Нацполиции Запорожской области.

В результате ДТП четверых людей зажало в салоне — их деблокировали спасатели. 36-летняя пассажирка авто погибла на месте, еще один мужчина — в больнице. Двоих пострадавших — 34-летнего водителя и 17-летнего подростка — с многочисленными травмами госпитализировали.

В полиции уточнили: водитель «Таврии» во время обгона не убедился в безопасном интервале — и столкнулся с попутным авто ВАЗ-2102. В «Жигулях» никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело. Полиция обращается свидетелям ДТП: обращайтесь по телефонам (098) 987-94-44 или 102.

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