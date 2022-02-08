Фото запорожского моста попало в ТОП-40 лучших в мире

Снимок, на котором запечатлен вантовый мост, недавно построенный в Запорожье, попал в мировой топ-40 строительных и инженерных фотографий. Он — единственный снимок украинского авторства в этом списке.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Onur Group Ukraine.

Данный рейтинг 2021 составило международное издание ENR (Engineering News-Record), специализирующееся на строительстве и инженерии.

Даний рейтинг демонструє колекцію найкращих у світі будівельних фотографій, зроблених за 2021 рік. Кожна фотографія розповідає цілу історію. І наша історія – це будівництво мосту у Запоріжжі. Саме з нею ми увійшли до такого масштабного списку переможців!

Автор данного снимка, сделанного с высоты птичьего полета — житель Запорожья Виктор Петрович.

Читайте еще

В Бердянске интернет-аферисты «развели» двух местных жителей на 53 тысячи гривен