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Фото запорожского моста попало в ТОП-40 лучших в мире

Автор:   /  07.02.2022

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Снимок, на котором запечатлен вантовый мост, недавно построенный в Запорожье, попал в мировой топ-40 строительных и инженерных фотографий. Он — единственный снимок украинского авторства в этом списке. 

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Onur Group Ukraine.

Данный рейтинг 2021 составило международное издание ENR (Engineering News-Record), специализирующееся на строительстве и инженерии.

Даний рейтинг демонструє колекцію найкращих у світі будівельних фотографій, зроблених за 2021 рік. Кожна фотографія розповідає цілу історію. І наша історія – це будівництво мосту у Запоріжжі. Саме з нею ми увійшли до такого масштабного списку переможців!

Автор данного снимка, сделанного с высоты птичьего полета — житель Запорожья Виктор Петрович.

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