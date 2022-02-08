В Запорожье за торговлю наркотиками и подмену вещдоков будут судить «полицейскую» ОПГ (фото)

Следователи Территориального управления ГБР в Мелитополе сообщили о подозрении участникам ОПГ, которых обвиняют в продаже крупных партий наркотиков. Подозревают, что организовали банду двое сотрудников полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие полагает: организовал преступную схему оперуполномоченный одного из отделов Запорожского райуправления полиции.

Оперуповноважений одного з відділів Запорізького райуправління поліції організував масштабну схему зі збуту наркотичних засобів. До протиправної діяльності він залучив заступника начальника цього ж відділу поліції, свою дружину та знайомого.

На заре своей предпринимательской деятельности ОПГ изготавливало наркотики самостоятельно — покупали коноплю-«полуфабрикат», сушили, расфасовывали — и продавали всем желающим.

Однако с опытом участникам банды пришла более смелая мысль — «заимствовать» наркотики из вещдоков.

Надалі вирішили брати товар з речових доказів, до яких мав доступ заступник начальника відділу поліції. Встановлено, що він підмінив 1 кг психотропної речовини PVP, що була вилучена в рамках кримінального провадження, на схожу суміш. Далі вони фасували наркотик на дози та збували своїм клієнтам.

Всего следователи задокументировали несколько случаев торговли наркотиками на общую сумму порядка ста тысяч гривен.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.

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