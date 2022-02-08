В Запорожье бутлегеру дали пять с половиной лет «реального» срока

В Запорожье суд признал виновным местного жителя в изготовлении, хранении и сбыте «катанки». Также его обвинили в использовании фальшивых марок акцизного сбора.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Контрафактный алкоголь поступал в заведения общепита Запорожской области.

Во время заседаний суда обвиняемый своей вины в организации подпольного цеха не признавал. Однако следствие вину подсудимого полностью доказало.

В результате суд вынес приговор: пять с половиной лет лишения свободы с конфискацией оборудования для производства «катанки».

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