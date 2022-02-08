Covid-19 в Запорожской области: 194 515 заболевших, 446 за сутки, 18 умерли

На утро 7 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 194 515 заболевшим (446 за сутки, 223 — в Запорожье). 179 215 выздоровели (54 за сутки), 5625 умерли (18 за сутки, 11 — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 13 928 детей и 6652 медика. Вакцинированы 611 375 человек (908 за сутки).

В Украине на 7 февраля — 4 307 437 заболевших (23 378 за сутки). 101 392 скончались (115 за сутки), 3 681 092 — выздоровели (5024 за сутки). Вакцинированы 15 469 552 человека.

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