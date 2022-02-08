Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

Covid-19 в Запорожской области: 194 515 заболевших, 446 за сутки, 18 умерли

Автор:   /  07.02.2022

Знімок-екрана-2021-07-01-170429-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

На утро 7 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 194 515 заболевшим (446 за сутки, 223 — в Запорожье). 179 215 выздоровели (54 за сутки), 5625 умерли (18 за сутки, 11 — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 13 928 детей и 6652 медика. Вакцинированы 611 375 человек (908 за сутки).

Знімок екрана 2022-02-07 152717

В Украине на 7 февраля — 4 307 437 заболевших (23 378 за сутки). 101 392 скончались (115 за сутки), 3 681 092 — выздоровели (5024 за сутки). Вакцинированы 15 469 552 человека.

Знімок екрана 2022-02-07 152928

Читайте еще:

Фото запорожского моста попало в ТОП-40 лучших в мире

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    Знімок-екрана-2021-07-01-170429-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

    Covid-19 в Запорожской области: 195 777 заболевших, 1262 за сутки, 20 умерли

    Читать дальше →