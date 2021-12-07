В Запорожье школьницы избивали своих «коллег», требуя денег — возбудили уголовное дело

6 декабря в полиции, мониторя соцсети, обнаружили видео, на котором четверо девушек-подростков на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района избивают трех других девушек и требуют у них денег.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области и один из телеграм-пабликов.

Видео датировано 22 ноября — именно тогда и случилось «побоище». В тот же день в полицию обратились родители потерпевших школьниц — девочек возрастом от 13 до 16 лет. Было возбуждено уголовное дело по факту нанесения легких телесных повреждений. Но после просмотра видео, 6 декабря из дела «убрали» статью о нанесении телесных повреждений, зато добавили «Хулиганство» и «Вымогательство».

СМИ, кстати, указывают и номер школы — №12 (проспект Моторостроителей 60/1). И указывают причину разборок — амурные дела.

«Происшествие случилось в Шевченковском районе на стадионе школы №12. Избиты были три девочки. Все из-за того, что одна из подруг целовалась с чужим парнем. Сообщается, что избиение продолжалось более 10 минут. У пострадавших значительные побои, проблемы с почками, перелом носа. У одной из девочек перестал видеть глаз. Главная агрессорша требовала деньги на карту в виде откупных и пугала связями в полиции. На данный момент потерпевшие запуганы, а нападавшие всячески пытаются замять дело через правоохранителей», — пишет сайт «Забор»

Сейчас решают вопрос о мере пресечения для четырех подозреваемых школьниц (их возраст — 15-16 лет). Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Видео — по ссылке (18+).

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