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Из центрального парка Запорожья украли кустов-цветов на крупную сумму

Автор:   /  07.12.2021

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В ночь на 7 декабря из запорожского парка культуры и отдыха «Дубовый гай» неустановленные воришки поперли насаждений на десять тысяч гривен.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Департамент благоустройства Запорожского горсовета.

«В ніч на 07.12.2021 в парку культури та відпочинку «Дубовий гай» невідомими було здійснено викрадання зелених насаджень у кількості близько 15 одиниць (декоративна верба, ялівець, троянди та ін). Загальна сума збитків становить більш, ніж 10 тис. грн»

Известно, что по факту кражи было написано заявление в полицию.

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