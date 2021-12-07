В Запорожье, на плавкране «Захарий» — ЧП, серьезно пострадал рабочий (фото, ОБНОВЛЕНО)

6 декабря на строительной площадке Кривой бухты случилось ЧП с участием плавкрана «Захарий»
Об этом пишет Telegram-канал its_zp.
На «Захарии» лопнула цепь. В результате травмы получил 50-летний рабочий из Турции. Он был доставлен в Запорожскую горбольницу №5.
Запорожские СМИ пишут: в полиции подтверждают данное происшествие.
«Захарий» курсирует между Кривой бухтой и местом строительства мостов, перевозя из первой локации во вторую секции вантового моста и временные опоры.
ОБНОВЛЕНО:
Согласно информации ГУ НП в Запорожской области, пострадавшему — не 50 лет, а 46. Сейчас рабочий находится в коме.
По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело.
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