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В Запорожье, на плавкране «Захарий» — ЧП, серьезно пострадал рабочий (фото, ОБНОВЛЕНО)

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6 декабря на строительной площадке Кривой бухты случилось ЧП с участием плавкрана «Захарий»

Об этом пишет Telegram-канал its_zp.

На «Захарии» лопнула цепь. В результате травмы получил 50-летний рабочий из Турции. Он был доставлен в Запорожскую горбольницу №5.

Запорожские СМИ пишут: в полиции подтверждают данное происшествие.

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«Захарий» курсирует между Кривой бухтой и местом строительства мостов, перевозя из первой локации во вторую секции вантового моста и временные опоры.

ОБНОВЛЕНО:

Согласно информации ГУ НП в Запорожской области, пострадавшему — не 50 лет, а 46. Сейчас рабочий находится в коме.

По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело.

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