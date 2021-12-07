На острове Хортица впервые за полвека появились бобры (фото)

В соцсетях появилось фото, сделанное в плавневом лесу национального заповедника «Хортица». На снимках видны следы деятельности бобров, которых на острове не наблюдали полвека.

Об этом на своей странице в Facebook пишет запорожский биолог Валерий Кеменов.

6 грудня 2021 року. В плавневому лісі заповідника з’явився бобер європейський, або річковий (Castor fiber). За п»ятдесят років моїх спостережень за природою острова це вперше».

Валерий Кеменов пишет: численность бобра в Украине растет. Эти животные, наряду с выдрами и барсуками, «выпали» из поля зрения человека — их мех обесценился.

Бобри вже давно не червонокнижні тварини та і охочих полювати на них нема: хутро цих звірів знецінилося(на щастя,як і на видру та барсука). Через це в самих бобрів нарешті з’явився шанс вижити у двобої з людиною.

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